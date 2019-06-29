Бузова приступила к тренировкам с «Барселоной»

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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что приступила к тренировкам с испанским футбольным клубом «Барселона».
Бузова приступила к тренировкам с «Барселоной»
  • @buzova86 / Instagram

«Как вы уже поняли, два дня я буду жить жизнью футболистов клуба «Барселона», ну и конечно, моя форма не может быть другой. Я нахожусь на тренировочной базе клуба «Барселона» вместе с командой из 22 стран. Пришли на тренировку, будем учиться подавать мяч как настоящие профессионалы», — написала Бузова в своём Instargram.

До этого певица анонсировала, что проживёт 48 часов жизнью игрока каталонского коллектива.

Ранее Бузова заявила, что с детства болеет за «Зенит» и «Барселону».

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