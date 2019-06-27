Бузова заявила, что с детства болеет за «Зенит» и «Барселону»

Российская певица Ольга Бузова призналась, что испытывает давнюю симпатию к «Зениту» из родного Санкт-Петербурга, а также к испанской «Барселоне».

«Я родилась в Санкт-Петербурге, и у нас все с детства любят футбол, болеют за «Зенит». Также все знают, что из числа других команд я с детства болею за «Барселону». Хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень сильно уважаю всех игроков этого легендарного клуба», — цитирует певицу «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги, а «Барселона» победила в чемпионате Испании по футболу.

Ранее сообщалось, что Бузова предложила работу экс-капитану «Спартака» Денису Глушакову.