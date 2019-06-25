Бузова предложила работу экс-капитану «Спартака» Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова предложила бывшему футболисту «Спартака» Денису Глушакову работу оператора.

В своём аккаунте в Instagram Денис Глушаков опубликовал пост о том, что что ищет работу. Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова не осталась в стороне.

«Мне нужен хороший оператор», — написала девушка в комментариях.

«Камера есть?» — в шутку спросил футболист.

19 июня ФК «Спартак» и Денис Глушаков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее футболистка ЦСКА призналась, что болельщики упрекали её за комментарий к посту Глушакова.