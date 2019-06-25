Футболистка ЦСКА призналась, что болельщики упрекали её за комментарий к посту Глушакова
«Даже в открытом доступе в его ленте комментариев писали что-то типа: «Смотрите, как бы вам обоим потом работу искать не пришлось». В личке болельщики ЦСКА упрекали, что я позвала в клуб спартаковца», — цитирует спортсменку «Советский спорт».
По её словам, они с Глушаковым уже давно знакомы, и её комментарий являлся дружеской шуткой.
«Кто ненавидит Глушакова, те будут выворачивать всё вокруг него, а кто нормально относится — поймёт, что это шутка, и посмеётся. Вот и всё», — сказала Коваленко.
24 июня Глушаков выложил пост в Instagram с подписью: «Ищу работу». Коваленко ему, в свою очередь, ответила: «Можешь к нам пойти, в женский футбол».
Глушаков остался без клуба после расторжения контракта с московским «Спартаком», за который он выступал шесть лет и с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Глушаков хочет перейти в «Ростов».