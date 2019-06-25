Футболистка ЦСКА призналась, что болельщики упрекали её за комментарий к посту Глушакова

Защитник московского ЦСКА и женской сборной России по футболу Ксения Коваленко призналась, что болельщики армейцев упрекали её за реакцию на пост в Instagram бывшего хавбека и капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова.

«Даже в открытом доступе в его ленте комментариев писали что-то типа: «Смотрите, как бы вам обоим потом работу искать не пришлось». В личке болельщики ЦСКА упрекали, что я позвала в клуб спартаковца», — цитирует спортсменку «Советский спорт».

По её словам, они с Глушаковым уже давно знакомы, и её комментарий являлся дружеской шуткой.

«Кто ненавидит Глушакова, те будут выворачивать всё вокруг него, а кто нормально относится — поймёт, что это шутка, и посмеётся. Вот и всё», — сказала Коваленко.

24 июня Глушаков выложил пост в Instagram с подписью: «Ищу работу». Коваленко ему, в свою очередь, ответила: «Можешь к нам пойти, в женский футбол».

Глушаков остался без клуба после расторжения контракта с московским «Спартаком», за который он выступал шесть лет и с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Глушаков хочет перейти в «Ростов».