СМИ: Глушаков хочет перейти в «Ростов»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В последнее время клуб из Ростова-на-Дону получал просьбы от различных чиновников рассмотреть кандидатуру игрока, но отвечал отказом. Сам хавбек тоже звонил представителям тренерского штаба жёлто-синих по поводу возможного сотрудничества.
Отмечается, что в «Ростове» считают среднюю линию полностью укомплектованной.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком.
24 июня Глушаков выложил пост в Instagram с надписью: «Ищу работу».
Ранее Глушаков описал «Спартак» тремя словами.