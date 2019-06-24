СМИ: Глушаков хочет перейти в «Ростов»

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выразил желание подписать контракт с футбольным клубом «Ростов».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В последнее время клуб из Ростова-на-Дону получал просьбы от различных чиновников рассмотреть кандидатуру игрока, но отвечал отказом. Сам хавбек тоже звонил представителям тренерского штаба жёлто-синих по поводу возможного сотрудничества.

Отмечается, что в «Ростове» считают среднюю линию полностью укомплектованной.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком.

24 июня Глушаков выложил пост в Instagram с надписью: «Ищу работу».

Ранее Глушаков описал «Спартак» тремя словами.