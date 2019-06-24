СМИ: Глушаков хочет перейти в «Ростов»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков выразил желание подписать контракт с футбольным клубом «Ростов».
СМИ: Глушаков хочет перейти в «Ростов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В последнее время клуб из Ростова-на-Дону получал просьбы от различных чиновников рассмотреть кандидатуру игрока, но отвечал отказом. Сам хавбек тоже звонил представителям тренерского штаба жёлто-синих по поводу возможного сотрудничества.

Отмечается, что в «Ростове» считают среднюю линию полностью укомплектованной. 

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком.

24 июня Глушаков выложил пост в Instagram с надписью: «Ищу работу».

Ранее Глушаков описал «Спартак» тремя словами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить