Квят рассказал, что пилот Williams помешал ему успешно выступить в квалификации Гран-при Австрии

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Квят рассказал, что пилот Williams помешал ему успешно выступить в квалификации Гран-при Австрии
  • © Federico Basile/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне помешал Williams. К сожалению, как бы их ни наказали, мне это не поможет, обратно не отмотаешь. Машина была хороша, и мы заслуживали большего, чем прекратить борьбу в первом сегменте квалификации. К сожалению, из-за этого нам завтра предстоит сложная гонка», — приводит слова Квята Motorsport.

Россиянин завершил борьбу в первом сегменте квалификационных заездов и занял в итоговом протоколе сессии 18-е место.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон оштрафован потерей мест на старте гонки Гран-при Австрии за блокировку Райкконена.

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