СМИ: «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт
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- globallookpress.com
Об этом в своём Twitter сообщил обозреватель Fox Sports Энди Стрикленд.
Действующее соглашение Ничушкина с «Далласом» истекает летом.
24-летний россиянин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером. В его активе 233 матча за «Старз» в регулярном чемпионате, и 17 игр плей-офф, в которых он набрал 74 (23 + 15) и 3 (1 + 2) очка соответственно.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обменял Андре Бураковски в «Колорадо».