СМИ: «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» поместил российского форварда Валерия Ничушкина на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта.
СМИ: «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт
  • © Steven Kingsman/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом в своём Twitter сообщил обозреватель Fox Sports Энди Стрикленд.

Действующее соглашение Ничушкина с «Далласом» истекает летом.

24-летний россиянин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером. В его активе 233 матча за «Старз» в регулярном чемпионате, и 17 игр плей-офф, в которых он набрал 74 (23 + 15) и 3 (1 + 2) очка соответственно.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обменял Андре Бураковски в «Колорадо».

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