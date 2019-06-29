СМИ: «Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» поместил российского форварда Валерия Ничушкина на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта.

Об этом в своём Twitter сообщил обозреватель Fox Sports Энди Стрикленд.

Действующее соглашение Ничушкина с «Далласом» истекает летом.

24-летний россиянин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером. В его активе 233 матча за «Старз» в регулярном чемпионате, и 17 игр плей-офф, в которых он набрал 74 (23 + 15) и 3 (1 + 2) очка соответственно.

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