«Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо»

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» совершили обмен форвардами.

Как сообщает пресс-служба лиги, форвард Андре Бураковски перешёл в «Колорадо» в обмен на нападающего Скотта Космачука, а также пики второго и третьего раундов драфта 2020 года.

24-летний Бураковски выступал за «Кэпиталз» с 2014 года. В минувшем сезоне он сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата и семи играх плей-офф, записав в свой актив 25 (12 + 13) очков и 2 (1 + 1) очка соответственно.

25-летний Космачук провёл в НХЛ всего восемь матчей в карьере, в которых набрал 3 (0 + 3) очка. Минувший сезон он провёл в AHL в фарм-клубе «Эвеланш» — «Колорадо Иглз».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды».