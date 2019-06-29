Призовой фонд The International 2019 в Шанхае превысил $24 млн

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Призовой фонд чемпионата по Dota 2 — The International 2019 достиг $24 млн.
Призовой фонд The International 2019 в Шанхае превысил $24 млн
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Как сообщает Cybersport.ru, этого удалось достичь благодаря продажам боевого пропуска и соответствующей цифровой продукции.

Отмечается, что банк должен вырасти примерно на $1,5 млн, чтобы побить прошлогодний рекорд.

The International 2019 состоится с 15 по 25 августа в Шанхае. На турнире выступят 12 обладателей инвайтов по итогам сезона Dota Pro Circuit 2018/19 и победители региональных отборочных турниров.

Ранее сообщалось, что Москва впервые примет мировой турнир BLAST Pro Series по CS:GO.

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