Москва впервые примет мировой турнир BLAST Pro Series по CS:GO

Новый турнир серии BLAST Pro по CS:GO будет проведён в Москве на стадионе «ВТБ Арена Динамо».

Как сообщает Cybersport.ru, 14 сентября на «ВТБ Арене Динамо» состоится турнир серии BLAST Pro по CS:GO. Призовой фонд соревнования составит $250 тыс.

Московский турнир BLAST Pro Series организован холдингом RFRSH совместно с Winstrike и станет девятым в серии. Состав участников пока не определён, однако известно, что участие в турнире точно примут российский коллектив Natus Vincere, шведский Ninjas in Pyjamas и финский ENCE eSports.

Ранее сообщалось, что Россия стала членом учредительного комитета Европейской федерации киберспорта.