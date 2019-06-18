Москва впервые примет мировой турнир BLAST Pro Series по CS:GO

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Новый турнир серии BLAST Pro по CS:GO будет проведён в Москве на стадионе «ВТБ Арена Динамо».
Москва впервые примет мировой турнир BLAST Pro Series по CS:GO
  • © Дмитрий Виноградов
  • РИА Новости

Как сообщает Cybersport.ru, 14 сентября на «ВТБ Арене Динамо» состоится турнир серии BLAST Pro по CS:GO. Призовой фонд соревнования составит $250 тыс.

Московский турнир BLAST Pro Series организован холдингом RFRSH совместно с Winstrike и станет девятым в серии. Состав участников пока не определён, однако известно, что участие в турнире точно примут российский коллектив Natus Vincere, шведский Ninjas in Pyjamas и финский ENCE eSports.

Ранее сообщалось, что Россия стала членом учредительного комитета Европейской федерации киберспорта.

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