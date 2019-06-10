Россия стала членом учредительного комитета Европейской федерации киберспорта

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Россия стала одной из пяти стран, которые вошли в учредительный комитет Европейской федерации киберспорта.
Россия стала членом учредительного комитета Европейской федерации киберспорта
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает Cybersport.ru, стали известны пять стран, которые вошли в учредительный комитет Европейской федерации киберспорта. Помимо России, это Израиль, Бельгия, Германия и Франция.

«Создание Европейской федерации киберспорта — это важный шаг по институализации киберспорта не только в Европе, но и в России. ФКС России — старейшая и наиболее опытная организация из участников данной инициативы, мы будем рады поделиться опытом и экспертизой с коллегами. Наша главная задача — это участие российских киберспортсменов в международных европейских соревнованиях», — сказал генеральный секретарь Федерации киберспорта России Эмин Антонян.

Главной задачей учредительного комитета станет формирование устава Европейской федерации киберспорта.

Ранее сообщалось, что россиянин отказался выступать на финальном мейджоре сезона по Dota 2 из-за оскорбления соотечественников.

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