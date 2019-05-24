Россиянин отказался выступать на финальном мейджоре сезона по Dota 2 из-за оскорбления соотечественников

Известный российский киберспортсмен Алексей Березин (Solo) заявил, что откажется выступать на турнире EPICENTER Major 2019 в Москве, если компания Valve не отреагирует на скандал с участием Себастьяна Дебса (Seb).

«Такие вещи нельзя говорить ни в какой ситуации. Я горд тем, что я русский, и я не знал, как реагировать на такие слова. Ты не какой-нибудь молодой игрок, который делает глупости, потому что не думает о последствиях. Ты выступаешь в этой дисциплине с самого начала, заработал уважение — это делает ситуацию только хуже», — приводит слова Березина Cybersport.ru.

Он отметил, что если подобные высказывания позволяет себе профессиональный киберспортсмен, то что можно тогда говорить о рядовых геймерах.

«Я не буду выступать на EPICENTER Major, который пройдёт в моей родной стране, если Valve не отреагирует на ситуацию с Дебсом и не начнёт действовать открыто и последовательно, когда дело доходит до расизма в игре», — добавил россиянин.

Скандал разразился после того, как Дебс оскорбил россиян, игравших с ним в одной команде и которые, по его заявлению, мешали победить. Позже он принёс извинения, заявив, что оскорблял партнёров не по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что финальный мейджор сезона по Dota 2 состоится в Москве.