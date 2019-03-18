Финальный мейджор сезона по Dota 2 состоится в Москве

Турнир EPICENTER Major с призовым фондом в $1 млн станет финальным мейджором сезона-2018/19 по Dota 2.

Турнир по Dota 2 EPICENTER Major состоится с 22 по 30 июня в Москве, сообщает Cybersport.ru. Участниками станут 15 победителей региональных отборочных турниров и победитель пятого майнора. Отборочные соревнования состоятся 15—19 мая.

Групповой этап запланирован на 22—23 июня, решающие матчи пройдут 28—30 июня на стадионе «ЦСКА Арена». Впервые за историю серии EPICENTER на турнире по Dota 2 будет построена сцена в формате 360° с круговым обзором — наблюдать за сражениями можно будет с любой точки арены.

Призовой фонд EPICENTER Major составит $1 млн. Приз за победу — $350 тыс. Также на турнире разыграют 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.

Ранее фигурист Базин рассказал об участии в турнире по Dota 2 перед Универсиадой.