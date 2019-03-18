Финальный мейджор сезона по Dota 2 состоится в Москве

Короткая ссылка
Турнир EPICENTER Major с призовым фондом в $1 млн станет финальным мейджором сезона-2018/19 по Dota 2.
Финальный мейджор сезона по Dota 2 состоится в Москве
  • @epicentergg
  • Twitter

Турнир по Dota 2 EPICENTER Major состоится с 22 по 30 июня в Москве, сообщает Cybersport.ru. Участниками станут 15 победителей региональных отборочных турниров и победитель пятого майнора. Отборочные соревнования состоятся 15—19 мая.

Групповой этап запланирован на 22—23 июня, решающие матчи пройдут 28—30 июня на стадионе «ЦСКА Арена». Впервые за историю серии EPICENTER на турнире по Dota 2 будет построена сцена в формате 360° с круговым обзором — наблюдать за сражениями можно будет с любой точки арены.

Призовой фонд EPICENTER Major составит $1 млн. Приз за победу — $350 тыс. Также на турнире разыграют 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.

Ранее фигурист Базин рассказал об участии в турнире по Dota 2 перед Универсиадой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить