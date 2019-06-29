СМИ: Лэмпард начнёт подготовку «Дерби» к сезону, переговоры с «Челси» продолжаются

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Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард пока не может договориться о контракте с лондонским «Челси» и начнёт подготовку к новому сезону со своей нынешней командой.
СМИ: Лэмпард начнёт подготовку «Дерби» к сезону, переговоры с «Челси» продолжаются
  • Reuters

Как сообщает The Sun, в ближайшее время Фрэнк Лэмпард прибудет в расположение «Дерби» для начала подготовки команды к новому сезоне. Однако источник сообщает, что его переговоры с «Челси» продолжаются.

Прошлый сезон стал для 40-летнего экс-футболиста первым в тренерской карьере. «Дерби» под руководством Лэмпарда сумел занять шестое место в Английском Чемпионшипе (второй по силе дивизион английского футбола), выйдя в финал плей-офф за право сыграть в премьер-лиге, где проиграл «Астон Вилле» (1:2).

Ранее «Дерби» объявил о переговорах «Челси» с Лэмпардом

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