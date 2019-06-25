«Дерби» объявил о переговорах «Челси» с Лэмпардом

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить лондонский «Челси», в котором выступал долгие годы в качестве футболиста.

«Мы объявляем, что предоставили разрешение «Челси» на переговоры с Фрэнком Лэмпардом о возможном назначении его на вакантную должность тренера. Учитывая приближающуюся предсезонную подготовку для обоих клубов, надеемся, что у сторон получится быстро завершить переговоры. Клуб в дальнейшем не будет делать заявлений на данную тему», — говорится в официальном сообщении «Дерби».

В качестве футболиста Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. В прошлом сезоне англичанин в качестве тренера вывел «Дерби» в финал плей-офф за право сыграть в Английской премьер-лиге, где уступил «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48 часов.