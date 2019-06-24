СМИ: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48 часов

Лондонский футбольный клуб «Челси» в ближайшее время объявит о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды.

Как сообщает talkSPORT, вместе с 41-летним специалистом, ныне возглавляющим «Дерби Каунти», в лондонскую команду также перейдёт его ассистент Джоди Моррис, в прошлом игравший за «Челси» и являющийся воспитанником клуба.

Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что «Челси» назначил экс-голкипера команды Чеха техническим директором клуба.