СМИ: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48 часов

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Лондонский футбольный клуб «Челси» в ближайшее время объявит о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды.
СМИ: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48 часов
  • Reuters

Как сообщает talkSPORT, вместе с 41-летним специалистом, ныне возглавляющим «Дерби Каунти», в лондонскую команду также перейдёт его ассистент Джоди Моррис, в прошлом игравший за «Челси» и являющийся воспитанником клуба.

Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что «Челси» назначил экс-голкипера команды Чеха техническим директором клуба.

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