Федерер поделился планами на жизнь по окончании теннисной карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер допустил, что после завершения карьеры будет скучать по игрокам, которых назвал второй семьёй.

«Не думаю, что появится какое-то ощущение пустоты или что-то подобное. У меня есть благотворительный фонд, четверо детей и рекламные контракты. Другое дело, что буду сильно скучать по второй семье — игрокам и туру в целом. В такие моменты нужно задуматься, с кем будешь продолжать общение. Тогда и поймёшь, кто твои настоящие друзья. Думаю, что с Рафаэлем Надалем я точно продолжу общаться», — цитирует швейцарца Financial Times.

37-летний Федерер встречался с 33-летним испанцем 39 раз. В 24 матчах выиграл Рафаэль, в 15 матчах — Роджер.

Ранее Надаль заявил, что главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович.