Федерер поделился планами на жизнь по окончании теннисной карьеры

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер допустил, что после завершения карьеры будет скучать по игрокам, которых назвал второй семьёй.
Федерер поделился планами на жизнь по окончании теннисной карьеры
  • AFP
  • © CARMEN JASPERSEN

«Не думаю, что появится какое-то ощущение пустоты или что-то подобное. У меня есть благотворительный фонд, четверо детей и рекламные контракты. Другое дело, что буду сильно скучать по второй семье — игрокам и туру в целом. В такие моменты нужно задуматься, с кем будешь продолжать общение. Тогда и поймёшь, кто твои настоящие друзья. Думаю, что с Рафаэлем Надалем я точно продолжу общаться», — цитирует швейцарца Financial Times.

37-летний Федерер встречался с 33-летним испанцем 39 раз. В 24 матчах выиграл Рафаэль, в 15 матчах — Роджер.

Ранее Надаль заявил, что главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович.

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