Федерер поделился планами на жизнь по окончании теннисной карьеры
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«Не думаю, что появится какое-то ощущение пустоты или что-то подобное. У меня есть благотворительный фонд, четверо детей и рекламные контракты. Другое дело, что буду сильно скучать по второй семье — игрокам и туру в целом. В такие моменты нужно задуматься, с кем будешь продолжать общение. Тогда и поймёшь, кто твои настоящие друзья. Думаю, что с Рафаэлем Надалем я точно продолжу общаться», — цитирует швейцарца Financial Times.
37-летний Федерер встречался с 33-летним испанцем 39 раз. В 24 матчах выиграл Рафаэль, в 15 матчах — Роджер.
Ранее Надаль заявил, что главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович.