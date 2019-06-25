Надаль: главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал главных, по его мнению, фаворитов грядущего Уимблдона.
Надаль: главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович
  • ©Clara Margais/dpa
  • globallookpress.com

«Главными кандидатами на победу являются Федерер и Джокович. Также есть молодые теннисисты, которые сейчас выступают отлично. Посмотрим, как они смогут себя проявить. Это особенный турнир, который отличается от других, здесь больше шансов увидеть сюрприз. Это уникальное соревнование», — цитирует Надаля Ubitennis.

Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Швейцарец Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом турнира.

Ранее сообщалось, что Надаль обвинил организаторов Уимблдона в неуважении к игрокам.

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