Надаль: главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович
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- globallookpress.com
«Главными кандидатами на победу являются Федерер и Джокович. Также есть молодые теннисисты, которые сейчас выступают отлично. Посмотрим, как они смогут себя проявить. Это особенный турнир, который отличается от других, здесь больше шансов увидеть сюрприз. Это уникальное соревнование», — цитирует Надаля Ubitennis.
Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Швейцарец Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом турнира.
Ранее сообщалось, что Надаль обвинил организаторов Уимблдона в неуважении к игрокам.