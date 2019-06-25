Надаль: главными кандидатами на победу в Уимблдоне являются Федерер и Джокович

Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал главных, по его мнению, фаворитов грядущего Уимблдона.

«Главными кандидатами на победу являются Федерер и Джокович. Также есть молодые теннисисты, которые сейчас выступают отлично. Посмотрим, как они смогут себя проявить. Это особенный турнир, который отличается от других, здесь больше шансов увидеть сюрприз. Это уникальное соревнование», — цитирует Надаля Ubitennis.

Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Швейцарец Роджер Федерер является восьмикратным чемпионом турнира.

Ранее сообщалось, что Надаль обвинил организаторов Уимблдона в неуважении к игрокам.