Надаль обвинил организаторов Уимблдона в неуважении к игрокам
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«Уимблдон — единственный турнир, где организаторы делают с посевом всё, что хотят. Это не кажется мне правильным. Не только мне, другие теннисисты тоже так думают. Здесь не уважают статус, который спортсмены заработали по ходу сезона», — заявил испанец Tenis en Movistar+.
Игры основной сетки Уимблдона стартуют 1 июля. Победителем турнира в 2018 году стал серб Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что россиянка Гаспарян уступила Плишковой во втором круге турнира WTA в Истбурне.