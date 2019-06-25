Надаль обвинил организаторов Уимблдона в неуважении к игрокам

Испанский теннисист Рафаэль Надаль недоволен тем, как организаторы турнира подходят к определению сеяных спортсменов.

«Уимблдон — единственный турнир, где организаторы делают с посевом всё, что хотят. Это не кажется мне правильным. Не только мне, другие теннисисты тоже так думают. Здесь не уважают статус, который спортсмены заработали по ходу сезона», — заявил испанец Tenis en Movistar+.

Игры основной сетки Уимблдона стартуют 1 июля. Победителем турнира в 2018 году стал серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что россиянка Гаспарян уступила Плишковой во втором круге турнира WTA в Истбурне.