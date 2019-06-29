Промоутер: стороны Ковалёва и Ярда пришли к соглашению по контракту на бой

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Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва Кэти Дува заявила, что представителям россиянина удалось договориться с обязательным претендентом на титул Энтони Ярдом относительно проведения поединка.
Промоутер: стороны Ковалёва и Ярда пришли к соглашению по контракту на бой
  • globallookpress.com

«Переговоры ведутся между промоутером в России и компанией, которая является представителем Ярда. Я слышала от представителей обеих сторон, что они пришли к соглашению по всем положениям контракта», — цитирует Дуву Worldboxingnews.

Изначально поединок должен был состояться в конце июня в Челябинске, однако был перенесён по организационным причинам. Сообщается, что новой датой боя может стать 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Бетербиев бросил вызов Ковалёву.

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