Промоутер: стороны Ковалёва и Ярда пришли к соглашению по контракту на бой
- globallookpress.com
«Переговоры ведутся между промоутером в России и компанией, которая является представителем Ярда. Я слышала от представителей обеих сторон, что они пришли к соглашению по всем положениям контракта», — цитирует Дуву Worldboxingnews.
Изначально поединок должен был состояться в конце июня в Челябинске, однако был перенесён по организационным причинам. Сообщается, что новой датой боя может стать 14 сентября.
Ранее сообщалось, что Бетербиев бросил вызов Ковалёву.