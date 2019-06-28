Российские гимнастки завоевали золото на юниорском чемпионате мира

Сборная России заняла первые места в индивидуальном и командном многоборье на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в венгерском Дьёре.

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В индивидуальном многоборье победу одержала Виктория Листунова, набравшая в сумме 55,323 балла. Серебро взяла ещё одна россиянка Владислава Уразова. Тройку замкнула китаянка Оу Юйшань. В командном многоборье Елена Герасимова, Листунова и Уразова заняли первое место, набрав 111,654 балла. Серебро досталось команде Китая, а бронза — сборной США. Ранее сообщалось, что российские гимнастки завоевали бронзу в многоборье на Европейских играх — 2019.