Зубков заявил, что не возвращал медали ОИ-2014 в МОК

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Бывший российский бобслеист и экс-глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не возвращал свои золотые награды Олимпийских игр 2014 года в Международный олимпийский комитет (МОК).
Зубков заявил, что не возвращал медали ОИ-2014 в МОК
  • Reuters

«Я ничего не возвращал, потому что я невиновен», — приводит слова Зубкова ТАСС.

Зубков завоевал две золотые медали Игр в Сочи в соревнованиях двоек и четвёрок. Впоследствии Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и лишён завоёванных на домашней Олимпиаде наград, а также пожизненно отстранён от участия в Играх. Позднее Спортивный арбитражный суд смягчил вердикт МОК, сократив дисквалификацию с пожизненной до пропуска Игр-2018.

Ранее стало известно, что швейцарские бобслеисты получили золотые медали ОИ-2014 после лишения наград Зубкова и Воеводы.

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