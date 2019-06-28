Зубков заявил, что не возвращал медали ОИ-2014 в МОК

Бывший российский бобслеист и экс-глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не возвращал свои золотые награды Олимпийских игр 2014 года в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я ничего не возвращал, потому что я невиновен», — приводит слова Зубкова ТАСС.

Зубков завоевал две золотые медали Игр в Сочи в соревнованиях двоек и четвёрок. Впоследствии Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи и лишён завоёванных на домашней Олимпиаде наград, а также пожизненно отстранён от участия в Играх. Позднее Спортивный арбитражный суд смягчил вердикт МОК, сократив дисквалификацию с пожизненной до пропуска Игр-2018.

Ранее стало известно, что швейцарские бобслеисты получили золотые медали ОИ-2014 после лишения наград Зубкова и Воеводы.