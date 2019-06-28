Бадминтонистки Болотова и Давлетова завоевали бронзу Европейских игр — 2019

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Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова заняли третье место в парном турнире по бадминтону на Европейских играх 2019 года в Минске.
Бадминтонистки Болотова и Давлетова завоевали бронзу Европейских игр — 2019
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В полуфинале соревнований российский дуэт уступил голландкам Шерил Сейнен и Селене Пик со счетом 1:2 (21:18, 20:22, 14:21).

Ранее сообщалось, что Мария Кузнецова завоевала бронзу Европейских игр в соревнованиях по борьбе.

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