Кузнецова завоевала бронзу Европейских игр в соревнованиях по борьбе

Россиянка Мария Кузнецова заняла третье место в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 62 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

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В матче за бронзу Кузнецова, выбывшая из основных соревнований в 1/4 финала, победила представительницу Болгарии Тайбе Юсейн. Ранее сообщалось, что Анастасия Белякова и Дарима Сандакова завоевали бронзу ЕИ-2019 в соревнованиях по боксу.