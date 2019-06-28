Самый ценный игрок сезона в НБА подтвердил участие в КМ-2019 по баскетболу

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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо подтвердил, что намерен выступить на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Самый ценный игрок сезона в НБА подтвердил участие в КМ-2019 по баскетболу
  • © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я ещё не говорил с тренером и не знаю, на какой позиции буду играть. Но мне всё равно. Я просто хочу играть, и не так важно, будет это позиция защитника или центрового. Мне всё равно, ведь я баскетболист. Хочу помогать команде любым способом», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

В прошлом сезоне НБА 24-летний грек нигерийского происхождения в среднем за матч набирал 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передачи и был признан самым ценным игроком сезона. Его команда стала победителем регулярного чемпионата НБА, а в плей-офф дошла до финала Восточной конференции, где уступила в серии «Торонто Рапторз» со счётом 2:4.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной Греции на групповом этапе турнира станут команды Черногории, Новой Зеландии и Бразилии.

Ранее сообщалось, что Тимофей Мозгов вошёл в расширенный состав сборной России по баскетболу на КМ-2019.

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