Свищёв рассказал о реакции WCF на предложение помочь в проведении Кубка мира по кёрлингу

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв рассказал о реакции Всемирной федерации кёрлинга (WCF) на предложение оказать поддержку в проведении нескольких этапов Кубка мира за собственные средства.

«Они с интересом восприняли наше предложение, ставшее для них неожиданным, и выделили нам специального человека — вице-президента WCF, с которым мы будем обговаривать нюансы и возможности проведения турнира на территории России», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он также выразил надежду, что другие страны тоже подхватят такую инициативу и в конечном итоге удастся провести Кубок мира, отменённый из-за проблем с финансированием.

Ранее сообщалось, что зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Италии.