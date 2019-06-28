Свищёв рассказал о реакции WCF на предложение помочь в проведении Кубка мира по кёрлингу
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«Они с интересом восприняли наше предложение, ставшее для них неожиданным, и выделили нам специального человека — вице-президента WCF, с которым мы будем обговаривать нюансы и возможности проведения турнира на территории России», — приводит слова Свищёва ТАСС.
Он также выразил надежду, что другие страны тоже подхватят такую инициативу и в конечном итоге удастся провести Кубок мира, отменённый из-за проблем с финансированием.
Ранее сообщалось, что зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Италии.