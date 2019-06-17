ФКР предложит WCF помощь в проведении Кубка мира по кёрлингу

Федерация кёрлинга России (ФКР) предложит поддержку Всемирной федерации кёрлинга (WCF) в проведении нескольких этапов Кубка мира за собственные средства.

«Таких турниров в кёрлинге немного, поэтому его отмена стала грустной новостью для нас, уверен, что WCF справится с этой проблемой. В свою очередь, у нас завтра состоится заседание дирекции, где мы обсудим этот вопрос и предложим WCF принять один или даже два этапа Кубка мира за собственные средства», — приводит ТАСС слова главы ФКР Дмитрия Свищёва.

Он также пояснил, что решение WCF отменить турнир связано с действиями спонсора, в последний момент отказавшегося финансировать соревнования.

«Все Кубки мира являются самодостаточными мероприятиями, где проводящая сторона берёт на себя все затраты на проведение. Думаю, мы тоже могли бы пойти по такому же пути: спонсор — это хорошо, но и надо давать возможность странам, которые берут на себя проведение турнира, искать возможность финансировать соревнования», — добавил глава ФКР.

Ранее стало известно, что Кубок мира по кёрлингу 2020 года не состоится из-за финансовых проблем.