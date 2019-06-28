Сотникова назвала современное фигурное катание очень жестоким видом спорта

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась мнением о современном фигурном катании.

Отвечая на вопрос подписчика в Instagram о том, что в настоящее время должна уметь 11-летняя девочка в фигурном катании, Сотникова заявила, что сейчас этот вид спорта стал очень жестоким.

«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки, но они были недокрученными. За год я подтянула их и выучила двойной аксель и тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады «три плюс три» и, видимо, уже изучать четверные прыжки», — написала 22-летняя спортсменка.

Она также отметила, что самое главное — чтобы юные спортсмены не испортили себе здоровье.

«Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается… В данный момент фигурное катание стало очень жестоким», — добавила олимпийская чемпионка.

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