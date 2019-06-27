Радионова поделилась мнением о будущем Загитовой и Медведевой
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«Для меня следующий сезон будет очень интересным, я не могу сейчас казать, кто будет фаворитом. У нас вышли во взрослое катание три очень сильные юниорки: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Алина Загитова и Евгения Медведева — очень тяжело сказать, в какой они форме. Сейчас они в шоу, а времени на подготовку у них будет не так много. Большой вопрос, станут ли они учить четверные прыжки», — заявила фигуристка в эфире «Спорт-Экспресс» на YouTube.
Также Радионова выразила мнение, что на следующих Олимпийских играх доминировать будет спортсменка, которой в год проведения соревнований будет около 15 лет.
Ранее сообщалось, что Радионова примет участие в ледовом шоу памяти Дениса Тена.