«Витязь» обменял в СКА форварда юниорской сборной России Хуснутдинова

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» и СКА произвели обмен.

Как сообщает пресс-служба СКА, клуб получил от «Витязя» права на форварда юниорской сборной России Марата Хуснутдинова. Взамен подмосковная команда получила денежную компенсацию.

В 2019 году Хуснутдинов сыграл на чемпионате мира среди юниоров, записав на свой счёт три очка в семи матчах. В составе «Витязя» хоккеист становился победителем чемпионата России среди юношеских команд.

Ранее сообщалось, что Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора ХК «Динамо» (Москва).