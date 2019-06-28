«Витязь» обменял в СКА форварда юниорской сборной России Хуснутдинова

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Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» и СКА произвели обмен.
«Витязь» обменял в СКА форварда юниорской сборной России Хуснутдинова
  • pixabay.com

Как сообщает пресс-служба СКА, клуб получил от «Витязя» права на форварда юниорской сборной России Марата Хуснутдинова. Взамен подмосковная команда получила денежную компенсацию.

В 2019 году Хуснутдинов сыграл на чемпионате мира среди юниоров, записав на свой счёт три очка в семи матчах. В составе «Витязя» хоккеист становился победителем чемпионата России среди юношеских команд.

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