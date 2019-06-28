Баскетболист Оладипо назвал современный баскетбол мыльной оперой
- © Jeffrey Brown/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«В наши дни баскетбол уже стал похож на мыльную оперу. Однако я лишь стараюсь максимально раскрыть свой игровой потенциал», – цитирует игрока Bloomberg.
В январе 2019 года Оладипо получил разрыв сухожилия правого колена, от которого продолжает восстанавливаться до сих пор. В прошлом сезоне 27-летний игрок набирал за игру по 18,8 очка, совершал по 5,6 подбора и отдавал по 5,2 передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге.