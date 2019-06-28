Баскетболист Оладипо назвал современный баскетбол мыльной оперой

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Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Оладипо считает, что в настоящее время люди больше внимания уделяют новостям вокруг баскетбола, чем происходящему непосредственно на площадке.
Баскетболист Оладипо назвал современный баскетбол мыльной оперой
  • © Jeffrey Brown/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«В наши дни баскетбол уже стал похож на мыльную оперу. Однако я лишь стараюсь максимально раскрыть свой игровой потенциал», – цитирует игрока Bloomberg.

В январе 2019 года Оладипо получил разрыв сухожилия правого колена, от которого продолжает восстанавливаться до сих пор. В прошлом сезоне 27-летний игрок набирал за игру по 18,8 очка, совершал по 5,6 подбора и отдавал по 5,2 передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге.

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