«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге

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Санкт-петербургский «Зенит» получил уайлд-кард от Евролиги для выступления в регулярном чемпионате самого престижного баскетбольного турнира континента.
«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге
  • ©basket.fc-zenit.ru

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.

Клуб из Санкт-Петербурга стал третьим российским коллективом, который будет выступать на турнире. Помимо «Зенита», в Евролиге сезона-2019/20 также примут участие московский ЦСКА и подмосковные «Химки».

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Андрей Зубков перешёл в «Зенит».

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