«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.
Мы в Евролиге!!!!!!!! 🎊🎉🎉— БК «Зенит» (@zenitbasket) 27 июня 2019 г.
Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!🔥🔥🔥
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We’re in @EuroLeague!!!!!
Today we received a wild card and it means we’re having a very interesting season!!!#Zenitbasketpic.twitter.com/FJFC1s0Dsn
Клуб из Санкт-Петербурга стал третьим российским коллективом, который будет выступать на турнире. Помимо «Зенита», в Евролиге сезона-2019/20 также примут участие московский ЦСКА и подмосковные «Химки».
Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Андрей Зубков перешёл в «Зенит».