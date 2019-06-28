Стукалова: в коленном суставе Кокорина обнаружена жидкость

Адвокат Татьяна Стукалова рассказала о состоянии осуждённого футболиста «Зенита» Александра Кокорина.

«Каждый день Александра возят по различным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время в СИЗО предоставляли возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Нога болит, Саша пытается её тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортивном зале тренажёры. Врачи считают, что, если бы такой возможности не было, всё было бы гораздо хуже», — приводит слова Стукаловой РИА Новости.

В марте 2018 года Кокорин перенёс операцию на коленном суставе. 8 мая 2019 года футболист вместе со своим братом Кириллом, игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым и играющим в любительской лиге Александром Протасовицким был осуждён за серию потасовок в центре Москвы. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, почему Кокорина и Мамаева не этапируют из СИЗО в тюрьму.