Юный болельщик МЮ в интервью назвал всех игроков команды мусором

Короткая ссылка
Во время интервью телеканалу ITV юный болельщик «Манчестер Юнайтед» критически отозвался о футболистах любимой команды.
Юный болельщик МЮ в интервью назвал всех игроков команды мусором
  • Reuters

В интервью телеканалу ITV мальчик заявил журналистке, что болеет за «Манчестер Юнайтед». Однако на вопрос о любимом игроке в составе команды он заявил: «Никто, они все мусор».

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Обамеянгом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить