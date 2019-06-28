Юный болельщик МЮ в интервью назвал всех игроков команды мусором

Во время интервью телеканалу ITV юный болельщик «Манчестер Юнайтед» критически отозвался о футболистах любимой команды.

В интервью телеканалу ITV мальчик заявил журналистке, что болеет за «Манчестер Юнайтед». Однако на вопрос о любимом игроке в составе команды он заявил: «Никто, они все мусор».

This kid was just interviewed live on ITV News and he was asked about who he idolises at Manchester United...



Wait for his reply. 😂 pic.twitter.com/izHmBw3iuC — Transfer News (@EPLBible) 27 июня 2019 г.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Обамеянгом.