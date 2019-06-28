СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется Обамеянгом

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Главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер считает форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга идеальной кандидатурой на замену Ромелу Лукаку, который может покинуть команду.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется Обамеянгом
  • © Reuters

Как сообщает Daily Mirror, форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в МЮ. В его услугах заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, считая его идеальным кандидатом на замену Ромелу Лукаку, который близок к трансферу в миланский «Интер».

В прошлом сезоне Обамеянг провёл 51 матч за «Арсенал» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» сможет выкупить Ковачича, несмотря на трансферный запрет.

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