СМИ: «Манчестер Юнайтед» интересуется Обамеянгом
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Как сообщает Daily Mirror, форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в МЮ. В его услугах заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, считая его идеальным кандидатом на замену Ромелу Лукаку, который близок к трансферу в миланский «Интер».
В прошлом сезоне Обамеянг провёл 51 матч за «Арсенал» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Челси» сможет выкупить Ковачича, несмотря на трансферный запрет.