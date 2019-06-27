СМИ: «Челси» сможет выкупить Ковачича, несмотря на трансферный запрет

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Лондонский футбольный клуб «Челси» выкупит у мадридского «Реала» хорватского полузащитника Матео Ковачича, несмотря на то что у англичан имеется запрет на трансферы.
СМИ: «Челси» сможет выкупить Ковачича, несмотря на трансферный запрет
  • ©Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, «Челси» выкупит игрока за €50 млн, включая бонусы. Контракт будет подписан до 30 июня. В этот день заканчивается арендное соглашение хорвата с синими.

При этом «Челси» удастся обойти трансферный запрет, так как контракт с игроком уже оформлен. 

В минувшем сезоне Ковачич сыграл 32 матча в составе лондонцев и сделал две результативные передачи.

Ранее владелец «Дерби» заявил, что хочет убедить тренера команды Фрэнка Лэмпарда не уходить в «Челси».

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