Уайт признался, что получил звонок с предложением организовать бой Бибера и Круза

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заинтересован в проведении боя между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом, хотя и сомневается в его реальности.
Уайт признался, что получил звонок с предложением организовать бой Бибера и Круза
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«Если бы я мог организовать этот бой, я бы взялся за дело. Это были бы рекордные продажи телеправ в истории. Это правда, мне звонили по организации поединка Бибера и Круза, как бы безумно это ни звучало. Я был дома, когда раздался звонок и мне сказали, что это может случиться. Я ответил, что не вижу ни единого способа, из-за которого это всё-таки произойдёт, но, если это реально, перезвоните мне, я в деле. Кто бы отказался от такого зрелища?! Все бы посмотрели это», — приводит слова Уайта mmajunkie.com

На своей странице в Twitter 25-летний певец Джастин Бибер бросил вызов 57-летнему голливудскому актёру Тому Крузу и попросил UFC организовать поединок в октагоне.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор может посетить бой Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби.

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