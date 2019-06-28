Экс-футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес завершил карьеру

Аргентинский футболист Алехандро Домингес, выступавший за российские клубы «Рубин» и «Зенит», принял решение о завершении профессиональных выступлений.

«Сегодня я вышел на пенсию, так как должен посвящать больше времени своей семье. Я много думал об этом. Год назад в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если команда останется в Примере, но этого не случилось. После года без соревновательной практики существует слишком много предубеждений, потому я решил, что уже пора», — цитирует 38-летнего футболиста ESPN.

Домингес выигрывал чемпионат России в качестве игрока «Рубина» и «Зенита», а также в составе санкт-петербургского клуба становился обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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