СМИ: «Вильярреал» продаст Черышева в «Валенсию» за €5 млн

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«Вильярреал» согласился на трансфер российского футболиста Дениса Черышева в «Валенсию».
СМИ: «Вильярреал» продаст Черышева в «Валенсию» за €5 млн
  • РИА Новости

Как сообщает Marca, «Валенсии» удалось договориться о трансфере Дениса Черышева за €5 млн. По информации источника, «Вильярреал» не рассчитывал на 28-летнего полузащитника в следующем чемпионате.

Россиянин в прошлом сезоне сыграл 41 матч за «летучих мышей», забив четыре гола и отдав пять результативных передач. За «Валенсию» Черышев выступал на правах аренды из «Вильярреала».

О том, как российские футболисты завоёвывают Европу, читайте в материале RT.

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