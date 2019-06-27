Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован за допинг

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Победитель Олимпийских игр-2004 по академической гребле Сергей Федоровцев получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал российского гребца Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил.

Олимпийский чемпион-2004 получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которая отсчитывается с 16 июня 2016 года. 30 июня 2016 года Международная федерация гребного спорта отстранила четвёрку российских гребцов, куда также входил Федоровцев, от участия на Играх 2016 года. В крови спортсмена был найден триметазидин.

Ранее сообщалось, что UFC расторгла контракт с бойцом Штырковым после проваленного допинг-теста.

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