Павлюченко поддержал введение VAR в РПЛ

Короткая ссылка
Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко положительно смотрит на введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Павлюченко поддержал введение VAR в РПЛ
  • Reuters

«Считаю, что система VAR необходима, но просматриваться должны только те моменты, которые касаются взятия ворот и офсайда. Часто бывает, когда на поле игрок находится в положении вне игры, это может быть неочевидно для арбитра, а видеоассистент поможет. Пускай будут какие-то остановки в игре, зато всё будет справедливо», — цитирует Павлюченко news.ru.

Также экс-футболист добавил, что не видит сложности в подготовке судей при переходе на систему VAR, напротив, считает, что работа арбитров упростится.

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» поддержал изменение лимита на легионеров в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить