Павлюченко поддержал введение VAR в РПЛ

Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко положительно смотрит на введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Считаю, что система VAR необходима, но просматриваться должны только те моменты, которые касаются взятия ворот и офсайда. Часто бывает, когда на поле игрок находится в положении вне игры, это может быть неочевидно для арбитра, а видеоассистент поможет. Пускай будут какие-то остановки в игре, зато всё будет справедливо», — цитирует Павлюченко news.ru.

Также экс-футболист добавил, что не видит сложности в подготовке судей при переходе на систему VAR, напротив, считает, что работа арбитров упростится.

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» поддержал изменение лимита на легионеров в РПЛ.