Цорн заявил, что «Спартак» поддержал изменение лимита на легионеров в РПЛ

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) изменить формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), который вступит в силу с сезона-2020/21.
Цорн заявил, что «Спартак» поддержал изменение лимита на легионеров в РПЛ
  • © Р Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Наша позиция изначально была такая, что мы поддерживали общее мнение и были за изменение лимита», — приводит слова Цорна Sport24.

26 июня РФС принял решение изменить формат лимита с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, но во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее экс-футболист Роман Павлюченко выразил мнение, что лимит на легионеров в РПЛ стоило оставить в прежнем формате.

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