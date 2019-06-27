Адвокат Мамаева заявил, что не знает, в какой колонии будет отбывать срок его подзащитный

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Адвокат осуждённого футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уже определилась с местом, где его подзащитный будет отбывать наказание, однако не предоставляет эту информацию в целях безопасности.
Адвокат Мамаева заявил, что не знает, в какой колонии будет отбывать срок его подзащитный
  • РИА Новости

«Бумаги от апелляционной инстанции ещё не поступили ни нам, ни в следственный изолятор, потому разговоры об этапировании преждевременны. Разумеется, ФСИН определилась с местом отбытия наказания, но не предоставит информацию, пока осуждённый туда не прибудет. Это делается в целях конспирации этапирования и безопасности. Родственникам и заинтересованным лицам место сообщается только после прибытия осужденного», — заявил адвокат Sport24.

Также Бушманов выразил надежду, что ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста будет положительно рассмотрено в ближайшие сроки.

Футболист Павел Мамаев получил один год и пять месяцев колонии общего режима за участие в серии потасовок в центре Москвы в октябре 2018.

Ранее адвокат Мамаева рассказал, когда сторона защиты подаст прошение об УДО.

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