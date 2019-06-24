Адвокат Мамаева рассказал, когда сторона защиты подаст прошение об УДО

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, когда сторона защиты подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении спортсмена.

«Кассационную жалобу сразу подадим, когда будут заверенные копии судебных актов. Проект этого уже готов. Кассация рассматривается небыстро, будет идти параллельно с рассмотрением вопроса по условно-досрочному освобождению. Как только Павел поступит в место отбытия наказания, я сразу, в ту же неделю постараюсь подготовить ходатайство об УДО», — цитирует адвоката «Чемпионат».

По его словам, футболист уже отбыл полгода наказания и в его личном деле есть различные благодарности. Кроме того, адвокат Мамаева отметил, что за время заключения его подзащитный не совершал ничего предосудительного.

«Нужно будет пройти комиссию — весь вопрос в этом. А дальше — суд. Вся процедура занимает месяц-полтора», — добавил Бушманов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее в «Зените» рассказали, когда примут решение о будущем Кокорина в команде.