«Крылья Советов» снова арендовали футболиста «Спартака» Тимофеева
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
«Крылья Советов» уже арендовали игрока во время зимнего перерыва в минувшем чемпионате. За самарский коллектив он провёл 12 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
25-летний Тимофеев является воспитанником «Спартака» и дебютировал в основном составе в 2013 году.
Ранее Томас Цорн заявил, что следующий новичок «Спартака», скорее всего, будет иностранцем.