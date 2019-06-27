«Крылья Советов» снова арендовали футболиста «Спартака» Тимофеева

Полузащитник московского «Спартака» Артём Тимофеев снова отправился в аренду в самарские «Крылья Советов».

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

«Крылья Советов» уже арендовали игрока во время зимнего перерыва в минувшем чемпионате. За самарский коллектив он провёл 12 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

25-летний Тимофеев является воспитанником «Спартака» и дебютировал в основном составе в 2013 году.

Ранее Томас Цорн заявил, что следующий новичок «Спартака», скорее всего, будет иностранцем.