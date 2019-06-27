Цорн заявил, что следующий новичок «Спартака», скорее всего, будет иностранцем

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о возможных трансферах в нынешнее трансферное окно.
Цорн заявил, что следующий новичок «Спартака», скорее всего, будет иностранцем

    «Главной целью является атакующий хавбек. Пока рассматриваются несколько, хотим всё сделать до начала чемпионата», — цитирует гендиректора красно-белых «Спорт-Экспресс».

    По его словам, состав должен быть наигран до августа, а очки необходимо набирать уже с первых туров чемпионата. 

    «Будет ли новичок иностранцем? Скорее всего, да», — добавил Цорн.

    Ранее главный тренер команды Олег Кононов рассказал о будущем голкипера Андреа Романьоли в «Спартаке».

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