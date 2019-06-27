Цорн заявил, что следующий новичок «Спартака», скорее всего, будет иностранцем

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о возможных трансферах в нынешнее трансферное окно.

«Главной целью является атакующий хавбек. Пока рассматриваются несколько, хотим всё сделать до начала чемпионата», — цитирует гендиректора красно-белых «Спорт-Экспресс».

По его словам, состав должен быть наигран до августа, а очки необходимо набирать уже с первых туров чемпионата.

«Будет ли новичок иностранцем? Скорее всего, да», — добавил Цорн.

Ранее главный тренер команды Олег Кононов рассказал о будущем голкипера Андреа Романьоли в «Спартаке».