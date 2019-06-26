Кононов рассказал о будущем голкипера Романьоли в «Спартаке»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о будущем 20-летнего итальянского вратаря Андреа Романьоли в команде.
Кононов рассказал о будущем голкипера Романьоли в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Непосредственно сейчас он будет заниматься в «Спартаке-2», эта позиция востребована на данный момент», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».

Романьоли является воспитанником «Ромы», но не сыграл ни одного матча за римлян. С января 2019 года он выступал на правах аренды за команду Серии C (третьего по силе дивизиона Италии) «Пистойезе», за которую сыграл два матча и пропустил три мяча.

Ранее вратарь молодёжной команды «Ромы» подтвердил, что переходит в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить