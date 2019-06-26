Кононов рассказал о будущем голкипера Романьоли в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о будущем 20-летнего итальянского вратаря Андреа Романьоли в команде.

«Непосредственно сейчас он будет заниматься в «Спартаке-2», эта позиция востребована на данный момент», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».

Романьоли является воспитанником «Ромы», но не сыграл ни одного матча за римлян. С января 2019 года он выступал на правах аренды за команду Серии C (третьего по силе дивизиона Италии) «Пистойезе», за которую сыграл два матча и пропустил три мяча.

Ранее вратарь молодёжной команды «Ромы» подтвердил, что переходит в «Спартак».