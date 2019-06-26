Вратарь молодёжной команды «Ромы» подтвердил, что переходит в «Спартак»

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Вратарь молодёжной команды итальянского футбольного клуба «Рома» Андреа Романьоли опубликовал фото в своём Instagram с домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена».
Вратарь молодёжной команды «Ромы» подтвердил, что переходит в «Спартак»
  • @andrearomagnolii / Instagram

«Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришёл… Вперёд, «Спартак»!» — написал Романьоли под постом.

20-летний итальянец является воспитанником «Ромы», но не сыграл ни одного матча за римлян. С января 2019 года он выступал на правах аренды за команду Серии C (третьего по силе дивизиона Италии) «Пистойезе», за которую сыграл два матча и пропустил три мяча.

До этого «Спартак» уже приобрёл нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга».

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