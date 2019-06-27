СМИ: В НБА обсудят возможность сокращения регулярного чемпионата

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсудит возможность сокращения регулярного чемпионата.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на ESPN, организация с сезона-2020/21 в тестовом режиме планирует сократить количество матчей регулярного чемпионата с 82 до 58. Также НБА будет проводить различные дополнительные турниры.

Согласно нововведениям, каждая команда должна будет сыграть друг с другом только по два раза за регулярный чемпионат: дома и на выезде.

В завершение тестового сезона будет принято окончательное решение.

Ранее стали известны обладатели индивидуальных наград НБА.