СМИ: В НБА обсудят возможность сокращения регулярного чемпионата

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсудит возможность сокращения регулярного чемпионата.
СМИ: В НБА обсудят возможность сокращения регулярного чемпионата
  • Reuters

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на ESPN, организация с сезона-2020/21 в тестовом режиме планирует сократить количество матчей регулярного чемпионата с 82 до 58. Также НБА будет проводить различные дополнительные турниры. 

Согласно нововведениям, каждая команда должна будет сыграть друг с другом только по два раза за регулярный чемпионат: дома и на выезде.

В завершение тестового сезона будет принято окончательное решение.

Ранее стали известны обладатели индивидуальных наград НБА.

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