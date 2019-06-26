В Госдуме поддержали идею приглашения в РПЛ команд из Белоруссии и Казахстана

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Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв поддержал приглашение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) иностранных клубов.
В Госдуме поддержали идею приглашения в РПЛ команд из Белоруссии и Казахстана
  • РИА Новости

«Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Белоруссии, Армении, Казахстана. На мой взгляд, это пойдёт на пользу всем», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

По его словам, положительным примером должна служить Континентальная хоккейная лига, в которой играют зарубежные команды. 

Возможность приглашения иностранных клубов в РПЛ допустил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее экс-футболист Владимир Быстров выразил мнение, что отменять лимит на легионеров в России бессмысленно.

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